België blijft achter in de strijd tegen geweld op kinderen en is bij de vier laatste landen in de EU zonder een verbod op geweld in de opvoeding. Dat meldt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens zaterdag op de Internationale Dag tegen Lijfstraffen op Kinderen.

Uit een enquête van DCI (Defence for Children International) blijkt volgens Vrijens dat bijna de helft van de Belgische bevolking het nog gepast vindt om een kind te slaan. 'Door de coronamaatregelen die ons thuis hielden, explodeerden ook in Vlaanderen de cijfers van huiselijk geweld en kindermishandeling.' 'Wat houdt ons tegen om geweld in de opvoeding wettelijk te verbieden?', vraagt Vrijens zich af. 'Het idee dat een verbod betuttelend is, indringt in de privésfeer, dat iedereen weleens de controle verliest en dat het te ver gaat om mensen daarvoor te straffen? Valse argumenten. Er zijn geen strafrechtelijke sancties verbonden aan wetsvoorstellen die nu op tafel liggen.'

Een wettelijk verbod is volgens de kinderrechtencommissaris 'een sterk maatschappelijk signaal en moet gepaard gaan met ondersteuning van gezinnen en begeleiding'. 'Een wetsartikel zal een sterk ontradend effect hebben voor mensen om geweld te gebruiken en zal mensen alerter maken. Sinds 1979 toont Zweden dat een goed onderbouwd wettelijk verbod het geweld en de aanvaarding van geweld in de samenleving sterk vermindert.'

