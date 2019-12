Omdat tieners niet zo vaak gehoord worden bij een echtscheiding, ging de Nederlandse radiojournaliste Laura Kors in gesprek met hen. 'Het viel mij op hoe schuldig zij zich wel voelen en ook hoe loyaal zij blijven tegenover hun ouders.'

In haar podcast 'Papa en Mama zijn gescheiden' laat Laura Kors zes tieners tussen 11 en 17 jaar aan het woord over de scheiding van hun ouders. 'Meestal hoor of lees je de versie van de ouders zelf, hun advocaat of de bemiddelaar. Ik laat tieners aan het woord die thuis wonen, omdat zij elke dag te maken hebben met de gevolgen van de scheiding.'

Het hielp dat Laura Kors zelf een ervaringsdeskundige is. 'Mijn moeder is drie keer gescheiden: toen ik 5, 12 en 19 was. Mij is ook nooit gevraagd wat ik daarvan vond. Ik wist dus goed welke vragen ik aan de tieners moest stellen, zoals: Heb je weleens geprobeerd om ruzies tussen je ouders te stoppen? Wilde je de nieuwe liefde van je moeder ontmoeten? Kun jij je voorstellen dat je ouders ooit verliefd op elkaar waren en jou hebben gemaakt?'

'Een jongen vertelde me dat hij deed alsof hij van de trap was gevallen om het roepen en tieren van zijn ouders te laten stoppen.'

Als ouders scheiden, heeft dat een enorme impact op het leven van minderjarigen. 'Dat begint al bij de ruzies die aan de scheiding voorafgaan. Een jongen vertelde me dat hij deed alsof hij van de trap was gevallen om het roepen en tieren te laten stoppen. Maar ook daarna blijven de gevolgen niet uit, bijvoorbeeld als de nieuwe liefde van je moeder plots met zijn twee dochters voor de deur staat en je verplicht wordt om met hen een bordspel te spelen.'

Het viel Laura Kors op hoe schuldig sommige tieners zich voelen over de scheiding van hun ouders. 'Een jongen vertelde me dat hij dacht dat zijn ouders gescheiden waren omdat hij als kind altijd in bed wilde kruipen met zijn moeder zodat zijn vader elders moest gaan slapen. Zijn moeder heeft dat nooit geweten. Een meisje vertelde me dat ze zich schuldig voelde omdat ze gezellig met de nieuwe vriendin van haar vader aan het praten was, terwijl haar moeder alleen thuis zat.' Toch blijven de meeste kinderen erg loyaal. 'Ze willen eigenlijk dat hun ouders gelukkig zijn en doen hun stinkende best om altijd vrolijk te zijn als ze bij een van beide ouders zijn, ook als ze zich erg verdrietig voelen.'

Laura Kors raadt ouders aan hun kinderen sneller te betrekken bij de scheiding. 'Zij kunnen echt wel meer aan dan we denken. Vraag hen bijvoorbeeld op voorhand of ze hun nieuwe vriend willen ontmoeten, in plaats van hen daar onaangekondigd mee te confronteren. Geef hen het gevoel dat hun mening ertoe doet.'

De podcast is ondertussen een groot succes in Nederland. 'Ik krijg heel wat reacties van ouders, en wat me vooral plezier doet, is dat ze die podcast ook laten horen aan hun kinderen en er met hen over praten.'

'Papa en mama zijn gescheiden' bestaat uit zes afleveringen en is te beluisteren via Radio1.nl/podcasts en populaire podcast-apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher.