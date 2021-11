Scholen mogen ouders niet verplichten een laptop via de school te kopen. Dat heeft een speciale commissie beslist, nadat ouders hadden aangeklaagd dat ze een veel te dure laptop moesten kopen terwijl ze net een computer hadden gekocht voor hun kind. Dat staat vrijdag in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Begin dit schooljaar kwam er forse kritiek op de Digisprong, het plan van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een gratis laptop te geven. Ondanks de 290 euro per leerling in het lager en 510 euro in het secundair die Weyts daarvoor had vrijgemaakt, bleek dat sommige ­ouders honderden euro's moesten betalen voor die laptop.

Verschillende ouders stapten naar de Commissie Zorgvuldig Bestuur, die speciaal is opgericht om onder meer klachten over dure schoolfacturen te behandelen. De ouders klagen onder meer over het feit dat ze een nieuwe dure laptop moeten aanschaffen via de school, terwijl ze tijdens de lockdown vorig jaar er zelf al één kochten voor hun kind. In een van de scholen kostte die laptop 774 euro. De commissie oordeelde nu dat scholen ouders niet mogen verplichten een laptop via de school te kopen. Wel mogen ze ouders opleggen een bepaald type laptop aan te schaffen.

'Het is gewoon absurd om ouders te verplichten een nieuw toestel te kopen voor hun kind, als het al over een evenwaardig toestel ­beschikt', zegt Koen Vandenhoudt, voorzitter van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga. De uitspraak is geen maat voor niets, want een hoop scholen moet nog zijn laptops uitrollen.

