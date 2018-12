Kind & Gezin en Jongerenwelzijn smelten samen tot agentschap Opgroeien

Er zijn al langer plannen om de Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn onder één dak brengen samen te brengen. Bedoeling van de fusie is een efficiënter en meer geïntegreerd beleid te kunnen voeren rond kinderen en jongeren. Dat gaat dan van de nieuwe kinderbijslag (of Groeipakket) tot de kinderopvang, de pleegzorg en de jeugdhulp.

'De krachten worden gebundeld om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen', zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Meer samenwerking en een meer geïntegreerde aanpak moeten het resultaat zijn. Volgens minister Vandeurzen is het de bedoeling om de fusie tegen 1 januari 2020 uit te werken. De naam 'Opgroeien' - in een eerdere fase was nog sprake van 'Jeugd en Gezin' - zal in eerste instantie gebruikt voor de overkoepelende communicatie van het nieuwe agentschap.

Vlaams minister Vandeurzen is blij met de goedgekeurde fusieplannen: 'Structureel samenwerken over de grenzen van sectoren heen is een rode draad doorheen ons beleid. Nu gaan we nog een stap verder. Het samengaan van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn, met input van de sector voor personen met een handicap, is een cruciale stap voor een betere en efficiëntere dienstverlening. Ik ben trots dat ik aan de wieg mag staan van het agentschap Opgroeien.'