De kilometerheffing voor vrachtwagens vergroent het goederentransport over de Belgische wegen. Maar een verschuiving naar spoor of waterweg kwam er amper. Dat schrijft De Standaard maandag.

Vijfenzestig procent van de vrachtwagenkilometers op de Belgische snelwegen wordt afgelegd met een motor die aan de meest milieuvriendelijke uitstootnormen voldoet. Drie jaar geleden was dat aandeel nog maar 29 procent. Dat tonen data van Viapass, gebaseerd op de toestellen die iedere vrachtwagen aan boord moet hebben om de kilometerheffing te bepalen.

Die heffing wordt door de sector van transportbedrijven, maar ook door academici en milieuverenigingen, als de voornaamste stimulans gezien voor die snelle vergroening van het vrachtwagenpark. De tarieven bevoordelen immers de meest milieuvriendelijke voertuigen.

Van een verschuiving naar spoor of waterweg is er echter amper sprake. 'De financiële stimulans die ervan uit gaat, is daartoe onvoldoende', zegt Cathy Macharis van het Mobi-instituut van de Vrije Universiteit Brussel. 'Maar vooral gebrek aan flexibiliteit van spoor en waterweg staan een omschakeling in de weg.'

Intussen is er wel een verschuiving van het zware vrachtverkeer naar lichte bestelwagens, die vrijgesteld zijn van heffing. Hun aantal groeit aan een tempo dat drie keer hoger ligt dan bij de vrachtwagens.