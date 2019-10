De nieuwe Vlaamse regering zal 250 miljoen euro extra investeren in onderwijs. Dat heeft de nieuwe minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aangekondigd in Het Journaal op Eén.

Op uitgebreide begrotingscijfers blijft het nog even wachten, maar Ben Weyts gaf er in Het Journaal al twee. Het nieuwe geld voor onderwijs is recurrent. Het kabinet-Weyts verduidelijkt dat het om een groeipad gaat, dat in het laatste jaar van de legislatuur 250 miljoen zal bereiken. Daarnaast komt er een investering van een half miljard euro in scholenbouw, over de loop van de volledige legislatuur.

Weyts volgde als minister van Onderwijs Hilde Crevits van CD&V op.

