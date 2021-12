De intensivist van het UZ Leuven strijdt al bijna twee jaar in de frontlinie tegen corona.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het WK wielrennen in Leuven. Ik reed als arts mee in het peloton en heb het dus ten volle beleefd.

En wat maakte u boos?

De bestorming van het Capitool in januari, en hoe dat achteraf geminimaliseerd werd. Het leek wel een dystopie.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd?

Die maak ik nooit. Er moet al genoeg.

Wat was uw grootste ontdekking van 2021?

Dat ik nog altijd intens veel plezier kan beleven aan koken. Lang stond de Italiaanse keuken op één, nu ben ik aan de (Midden-)Oosterse begonnen.

Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Ik heb erg genoten van Schitterende ruïnes van Jess Walter en Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld, hoe creepy ook. Nu ben ik bezig in Shuggie Bain van Douglas Stuart, ook top. Op Netflix herbekeek ik vooral oude afleveringen van Seinfeld. Dat was zo'n grensverleggende reeks, en ze blijft steengoed. En mijn favoriete artiest was Little Simz. Ik kreeg dit jaar haar nieuwe vinylplaat, Sometimes I Might Be Introvert: hiphop met elementen van klassieke muziek en veel bombast.

Ik vind het ontstellend hoeveel aandacht de antivax-beweging krijgt.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021?

Een etentje bij Willem Hiele, afgelopen zomer. Ik hou van lekker eten, maar ik haat de chique, bourgeois sfeer. Daar was het perfect.

Wie is voor u de persoon van 2021?

Het is niet om vrolijk van te worden, maar ik vrees Xi Jinping, die in China de volledige macht naar zich toe heeft getrokken. De pandemie heeft hem wellicht nog machtiger gemaakt: in crisistijden is een dictatuur helaas efficiënter dan een democratie.

Kijkt u uit naar een derde coronaprik?

Uiteraard! Ik vind het ontstellend hoeveel aandacht de antivax-beweging krijgt.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met mijn ouders, broer, zus, alle partners en kinderen. We eten traditioneel gourmet: heel gezellig in zijn traagheid. Met wat zelftests vooraf moet dat hopelijk lukken.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Twitter. Het is een medium van ongelofelijke zageventen geworden.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, daar kan ik wel van genieten.

Durft u opnieuw naar het theater?

Durven zeker, maar ik heb er helaas geen tijd voor.

Wat was de strafste sportprestatie van 2021?

Het olympisch goud van Nafi Thiam. Het is een onwaarschijnlijke prestatie om dat twee keer te behalen in zo'n discipline. Iedereen zou voor haar moeten buigen.

Zullen de Rode Duivels het WK in Qatar winnen?

No way. Als we ooit hadden kunnen winnen, was het in Rusland.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ik vrees ervoor. De planeet zal wel blijven draaien, maar ze zal op bepaalde plaatsen onleefbaar worden. Ik zie verontrustend veel parallellen met covid: klimaatontkenners zijn net antivaxers.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Ik wens die vooral in conflicten waarvan onschuldigen het slachtoffer zijn, zoals in Syrië, Afghanistan, Jemen of Oekraïne.

Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag?

Ik hoop van wel, want het virus heeft wereldwijd zwaktes blootgelegd in de maatschappij en gezondheidszorg. Nu zouden we moeten werken aan een strategisch toekomstplan, maar we blijven steken in crisismanagement.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022?

Echte vijanden heb ik niet, maar de antivaxers wens ik een wetenschappelijke geest toe. Mijn vrienden wens ik toe dat ik hen meer zal zien, al is dat misschien een tikje egoïstisch. En voor mezelf: beter timemanagement.

