De comedian tourt met haar voorstelling Dena Princesse Guerrière en nam deel aan De Slimste Mens ter Wereld.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Alle fantastische dingen die ik het voorbije jaar mocht doen. Mijn eigen talkshow hosten, Le Moment Dena, als reporter naar het filmfestival van Cannes, deelnemen aan De Slimste Mens ter Wereld. En ik werd uitgenodigd voor het comedyfestival van Montreux.

En wat maakte u boos?

Dat Oekraïne het Eurovisiesongfestival niet heeft gewonnen.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd?

Ik wilde mijn emoties beter leren temmen. Ze zijn nog steeds wild, maar we komen er wel.

Wat was uw grootste ontdekking van 2021?

In 2021 heb ik vooral tijd ingehaald. Zo keek ik eindelijk naar The Office en Get Out. En ook voor het eerst naar De Slimste Mens ter Wereld, want dat kende ik tot voor kort alleen van horen zeggen.

Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Too Much and Never Enough, het boek dat psychologe Mary Trump over haar bekende oom schreef. Heel boeiend. In Cannes zag ik La Civil, de bijzonder originele Mexicaanse dramathriller van de Vlaams-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai. Tv-serie: het nieuwe seizoen van Rick and Morty. En mijn favoriete artiest is Sevdaliza, een Iraans-Nederlandse zangeres die heel artistieke electro brengt.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021?

Zoute baklava gevuld met varkensvlees, die we via Uber Eats bestelden bij Habibi in Elsene. Absoluut next level.

Naomi Osaka en Simone Biles gaven hun mentale gezondheid voorrang op al de rest. Heel inspirerend.

Wie is voor u de persoon van 2021?

Naomi Osaka en Simone Biles. Topsporters die hun mentale gezondheid voorrang geven op al de rest. Heel inspirerend.

Kijkt u uit naar een derde coronaprik?

Uitkijken is een groot woord, het blijft tenslotte een prik. Maar als we daarna weer normaal kunnen doen: ja!

Hoe en met wie viert u kerstavond?

In en met bubbels. En veel eten. En cadeautjes!

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Ik neem er één bij: Twitter.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Zeker. Ik kan niet afwassen zonder Netflix, dus anders stapelt die vaat zich op. Als comedian vind ik het trouwens mijn verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn, ook van de popcultuur. Je moet toch op zijn minst weten wat Squid Game is?

Durft u opnieuw naar het theater?

Ik mag op het podium staan, dus zeker. Maar ik zou ook het publiek ten zeerste aanraden om te gaan.

Wat was de strafste sportprestatie van 2021?

Nina Derwael die goud behaalde op de Olympische Spelen op de brug met ongelijke leggers. Tijdens die enkele minuten stond heel België even stil.

Zullen de Rode Duivels het WK in Qatar winnen?

Ik heb vannacht gedroomd dat ze door een onverwachte wending niet meer mochten gaan. Een slecht voorteken?

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ja. Want anders belanden we in een apocalyps. Ik wil vooral geloven in technologische mirakels. Als wetenschappers zo snel coronavaccins kunnen ontwikkelen, kan de nieuwe generatie hopelijk ook een oplossing bedenken waarmee we weer een paar duizend jaar verder kunnen.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Iedereen die aan het extreme uiterste staat, aan welke kant dan ook. Besef dat die harde lijn waarop je je bevindt eigenlijk een cirkel is.

Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag?

Omdat we mens zijn, zullen we de meeste dingen vergeten. Misschien blijven bepaalde maatregelen, zonder dat we nog weten waarom.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022?

Mijn vijanden: dat ze ooit tickets kunnen vinden voor mijn immer uitverkochte shows. Mijn vrienden: dat hun dromen uitkomen. En mezelf: dat de grafieken van mijn leven gezond blijven stijgen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Alle fantastische dingen die ik het voorbije jaar mocht doen. Mijn eigen talkshow hosten, Le Moment Dena, als reporter naar het filmfestival van Cannes, deelnemen aan De Slimste Mens ter Wereld. En ik werd uitgenodigd voor het comedyfestival van Montreux. En wat maakte u boos? Dat Oekraïne het Eurovisiesongfestival niet heeft gewonnen. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd? Ik wilde mijn emoties beter leren temmen. Ze zijn nog steeds wild, maar we komen er wel. Wat was uw grootste ontdekking van 2021? In 2021 heb ik vooral tijd ingehaald. Zo keek ik eindelijk naar The Office en Get Out. En ook voor het eerst naar De Slimste Mens ter Wereld, want dat kende ik tot voor kort alleen van horen zeggen. Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest? Too Much and Never Enough, het boek dat psychologe Mary Trump over haar bekende oom schreef. Heel boeiend. In Cannes zag ik La Civil, de bijzonder originele Mexicaanse dramathriller van de Vlaams-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai. Tv-serie: het nieuwe seizoen van Rick and Morty. En mijn favoriete artiest is Sevdaliza, een Iraans-Nederlandse zangeres die heel artistieke electro brengt. Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021? Zoute baklava gevuld met varkensvlees, die we via Uber Eats bestelden bij Habibi in Elsene. Absoluut next level. Wie is voor u de persoon van 2021? Naomi Osaka en Simone Biles. Topsporters die hun mentale gezondheid voorrang geven op al de rest. Heel inspirerend. Kijkt u uit naar een derde coronaprik? Uitkijken is een groot woord, het blijft tenslotte een prik. Maar als we daarna weer normaal kunnen doen: ja! Hoe en met wie viert u kerstavond? In en met bubbels. En veel eten. En cadeautjes! Welk sociaal medium gooit u eruit? Ik neem er één bij: Twitter. Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen? Zeker. Ik kan niet afwassen zonder Netflix, dus anders stapelt die vaat zich op. Als comedian vind ik het trouwens mijn verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn, ook van de popcultuur. Je moet toch op zijn minst weten wat Squid Game is? Durft u opnieuw naar het theater? Ik mag op het podium staan, dus zeker. Maar ik zou ook het publiek ten zeerste aanraden om te gaan. Wat was de strafste sportprestatie van 2021? Nina Derwael die goud behaalde op de Olympische Spelen op de brug met ongelijke leggers. Tijdens die enkele minuten stond heel België even stil. Zullen de Rode Duivels het WK in Qatar winnen? Ik heb vannacht gedroomd dat ze door een onverwachte wending niet meer mochten gaan. Een slecht voorteken? Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Ja. Want anders belanden we in een apocalyps. Ik wil vooral geloven in technologische mirakels. Als wetenschappers zo snel coronavaccins kunnen ontwikkelen, kan de nieuwe generatie hopelijk ook een oplossing bedenken waarmee we weer een paar duizend jaar verder kunnen. Wie wenst u snel verzoening toe? Iedereen die aan het extreme uiterste staat, aan welke kant dan ook. Besef dat die harde lijn waarop je je bevindt eigenlijk een cirkel is. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Omdat we mens zijn, zullen we de meeste dingen vergeten. Misschien blijven bepaalde maatregelen, zonder dat we nog weten waarom. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022? Mijn vijanden: dat ze ooit tickets kunnen vinden voor mijn immer uitverkochte shows. Mijn vrienden: dat hun dromen uitkomen. En mezelf: dat de grafieken van mijn leven gezond blijven stijgen.