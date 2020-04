Voor de Vlaamse socialisten is het 'onaanvaardbaar' dat Electrabel-voorzitter Johnny Thijs net nu in een brief aan premier Wilmès vraagt om de kernuitstap uit te stellen. Thijs zit immers ook in de expertengroep die de regering adviseert voor exit-strategie uit de coronacrisis, bemerkt sp.a.

Dat diezelfde Johnny Thijs op hetzelfde moment de regering adviseert over de exit-strategie is voor sp.a een brug te ver', zeggen Vlaams Parlementslid Bruno Tobback en zijn collega uit de Kamer Kris Verduyckt in een persbericht. Sp.a zal de kwestie opwerpen bij premier Wilmès. Volgens Verduyckt gaat het bijvoorbeeld om een 'al te doorzichtige poging om onder het mom van relancebeleid vooral gevestigde belangen te dienen'.

De federale volksvertegenwoordiger bemerkt nog dat Thys in de brief naar de crisis op de energiemarkt verwijst, 'maar hij meldt niet dat die grotendeels veroorzaakt wordt omdat onze kerncentrales volop draaien'. Dat is in andere Europese landen niet zo en het brengt andere en kleinere leveranciers en producenten in de problemen. Verduyckt wil geen 'achterwaartse relance' met beslissingen die de energietransitie 'lichtjaren achteruit zetten'.

De Tijdschreef donderdag dat Engie Electrabel wil dat er een beslissing komt over het langer openhouden van de kerncentrales, en daarom een brief stuurde met de vraag om snel de knoop door te hakken. 'Slechte timing', repliceerde de premier inmiddels.

