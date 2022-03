Vicepremier Sophie Wilmès (MR) is "absoluut niet tevreden" over de uitspraken van Thierry Saegeman, de topman van Engie Belgium, die eerder deze week vreesde dat de twee jongste kernreactoren van ons land pas in 2027 klaar zouden zijn. Het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) "zegt dat het halfweg 2025 mogelijk is", verklaarde minister Wilmès zondag op RTL-TVi.

De federale regering besliste op 18 maart onderhandelingen te starten met Engie, de uitbater van de kerncentrales, over de levensverlenging van de twee jongste centrales Doel 4 en Tihange 3. Premier Alexander De Croo en Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zullen die gesprekken voeren. Door de stijging van de energieprijzen en de nieuwe realiteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne, wil de regering de centrales tien jaar langer laten draaien na 2025, wanneer de laatste centrales normaal gezien zouden sluiten.

Saegeman had daar in het verleden al serieuze vraagtekens bij geplaatst en herhaalde zijn scepsis eerder deze week. "Ik verwacht dat Engie waardigheid aan de dag legt in het partnership en dat het zich bereid toont zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen", reageerde vicepremier Wilmès zondag.

Eerder deze week herhaalde Groen-vicepremier Petra De Sutter dat de regering maar al te goed wist dat het nucleaire park alleen geen oplossing zou bieden voor 2025. Dat was net de reden waarom ze haar toevlucht heeft genomen tot het CRM-mechanisme - een veiling waarbij steun wordt geboden aan projecten die voor voldoende vervangcapaciteit kunnen zorgen. Dat gaat in de eerste plaats om gascentrales.

