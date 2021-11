Minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verzetten zich tegen de kritiek dat N-VA de vergunningen voor gascentrales zou weigeren om op die manier de federale regering stokken in de wielen te steken. 'We opereren in een rechtsstaat. Wie het niet eens is met de beslissing, kan in beroep gaan', aldus minister-president Jambon. 'Dit gaat niet over platte politiek, maar over het naleven van de regels', vulde minister Dmir aan.

Gisteren/dinsdag raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde weigert. Volgens minister Demir ligt de stikstofuitstoot van de centrale te hoog. Het is niet de eerste vergunning voor een gascentrale die Demir weigert. De weigeringen zijn een streep door de rekening van de federale regering. Die wil tegen 2025 minstens 5 van de 7 kerncentrales sluiten.

De beslissing van Demir kwam woensdag in het Vlaams Parlement ook aan bod in het actualiteitsdebat over het klimaatakkoord van de Vlaamse regering. Oppositiepartijen Groen en Vooruit verwijten Demir dat ze met de weigeringen het federale energiebeleid bewust 'saboteert'.

'Dit is de kroniek van een geplande sabotage', stelde Groen-fractieleider Björn Rzoska. 'Stop met een dwaas 'spelleke' te spelen op de rug van de Vlamingen en gedraag u als verantwoordelijke bestuurders', vulde Vooruit-parlementslid Bruno Tobback aan. 'Dit is een redelijk zware aantijging', reageerde Vlaams minister-president Jan Jambon.

'We opereren in een rechtsstaat. Hier wordt geen politieke agenda doorgedreven. Wie het niet eens is met de beslissing, kan in beroep gaan en dan zullen we zien wat de rechter zegt', aldus Jambon. Minister Demir ontkent ook dat ze politieke spelletjes speelt met het dossier van de gascentrales. 'Dit gaat niet over platte politiek, maar over regels naleven', aldus de N-VA-minister. Minister Demir verwijst naar het stikstofarrest van begin dit jaar. 'Sindsdien leven we in een andere realiteit.'

'Als een project goed is, dan vergun ik ook', aldus Demir, verwijzend naar het groene licht voor de centrale in het Gentse Wondelgem.

