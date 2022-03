De groenen verwachten in het dossier van de kernuitstap van de andere regeringspartijen dezelfde ope

Vrijdag hakt de federale regering de knoop door over de eventuele verlenging van de levensduur van een deel van de kerncentrales in ons land. Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft een nota voorbereid waarin ze de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 parallel laat lopen aan de uitvoering van het CRM-subsidiemechanisme. Dat moet voor nieuwe gascentrales zorgen om de energiebevoorrading te garanderen, maar ook voor een omslag naar meer hernieuwbare energie - een plan met een prijskaartje van 8 miljard euro.

Vorige week al lieten de groenen blijken dat ze mogelijk kunnen instemmen met een uitstel van de kernuitstap, ingegeven door de druk op de energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

'We moeten met een open blik naar alle opties kijken en verwachten dat de anderen hetzelfde doen. We spreken hier over de energietoekomst van ons land', zei Petra De Sutter donderdagochtend op de radio.

De groenen verwachten niet dat er een verlenging van de levensduur komt van nog andere reactoren, bovenop Doel 4 en Tihange 3. 'Dat hebben we al van bij het begin beslist: de vijf andere, daar kan geen sprake van zijn', aldus De Sutter.

Als de twee reactoren langer operationeel mogen blijven, is het nog maar de vraag of ze tegen 2025 klaar zullen zijn om te blijven draaien. De kans daartoe is klein, zei De Sutter. 'De vorige regering heeft de sluiting van alle kerncentrales bevestigd, waarna (uitbater) Engie in 2018 is komen vragen of ze ook van de twee laatste wel zeker was. Als in 2018 iets anders gezegd zou geweest zijn, dan zou Engie in 2025 klaar geweest zijn. Als we nu beslissen om te verlengen, gaan we niet klaar zijn tegen de winter van 2025. Het zal eerder de winter van 2026 zijn, of nog later.'

Met het transitieplan van Van der Straeten verwachten de groenen dat België tegen 2030 de helft van zijn energie uit hernieuwbare bronnen kan halen. 'Dat is berekend, dat is doenbaar. Weet u, we zijn nog niet eens het meest ambitieuze land. Duitsland gaat 200 miljard euro in zijn transitie investeren. Wat wij op tafel leggen, is realistisch', aldus nog De Sutter.

