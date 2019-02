Kernreactor Doel 1 mag na tien maanden weer worden opgestart

Het lek werd op 23 april ontdekt, waarna de reactor werd stilgelegd. Uit analyses bleek dat het was ontstaan door metaalmoeheid. Intussen zijn de nodige herstellingen gebeurd. 'De reactor Doel 1 kan nu opnieuw op een veilige manier worden uitgebaat', aldus het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in een persbericht.

Een woordvoerster van Engie Electrabel laat donderdag weten dat Doel 1 normaal gezien op 15 maart heropgestart wordt. 'Dat is de schatting die eerder gegeven was en tot vandaag blijft die behouden', klinkt het. Ook in Doel 2 bleek een koelwaterleiding in slechte staat, maar de herstellingen daar duurden minder lang. Die reactor werd begin februari heropgestart. Engie Electrabel moet de leidingen in de toekomst regelmatig nakijken