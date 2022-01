De zeven kerncentrales in ons land hebben vorig jaar goed gepresteerd: ze waren meer dan 90 procent van de tijd beschikbaar. Dat berekende Le Soir op basis van gegevens van uitbater Engie. Er waren over een heel jaar slechts twee ongeplande stops, schrijft de krant zaterdag.

Le Soir komt aan een beschikbaarheid van 93 procent over een heel jaar, op basis van gegevens op de portaalsite Nord Pool. Engie zelf schat de beschikbaarheid van de kerncentrales in België in 2021 op 91,8 procent. De beste prestatie was voor Tihange 1, dat in 2020 nog lange tijd stil lag. Die reactor was 99 procent beschikbaar en werd geen enkele keer stilgelegd. Hetzelfde verhaal voor Tihange 3 (99 procent). Nadien volgen Doel 1 (91%), Doel 3 (89,5%), Doel 2 (89,1%), Doel 4 (87,4%) en Tihange 2 (85,8%).

