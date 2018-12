Kerncentrale Doel 4 wordt stilgelegd

Hoe lang Doel 4 zal uitliggen, is nog niet duidelijk. Hoogspanningsnetbeheerder Elia meldt alvast dat er 'op korte termijn geen impact is op de bevoorradingszekerheid'.

Een pomp in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale is stilgevallen wegens een verstopte filter. 'We moeten kunnen onderzoeken hoe de filter is verstopt geraakt', aldus een woordvoerster van het bedrijf. Daarom dient de centrale te worden stilgelegd.

Volgens een eerste inschatting van Engie zou de reactor stilliggen tot zondag. Doel 4 werd nog maar vorige week aan het net gekoppeld. De centrale werd deze zomer stilgelegd nadat er betondegradatie was vastgesteld in het plafond van het bunkergebouw van de reactor.

De centrale, met een vermogen van 1.000 megawatt, is belangrijk om in januari en februari - de meeste kritieke maanden voor onze bevoorradingszekerheid - het licht aan te helpen houden.

Eerder werd al bekend gemaakt dat ook de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 langer onbeschikbaar zullen zijn dan tot nu toe gedacht. Doel 2 zal onbeschikbaar zijn tot 28 januari en Doel 1 tot 15 maart 2019.