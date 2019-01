Katholiek onderwijs pleit voor 'onderwijsassistenten'

Om die taak in te vullen wordt gedacht aan jongeren uit het bso, die een extra opleiding van twee jaar zouden volgen. In eerste instantie zouden de assistenten ingezet worden in het lager onderwijs, later kan het systeem ook worden uitgebreid naar het secundair.

'Het idee van één leraar voor één klas is eigenlijk voorbij­gestreefd', zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek ­onderwijs in de krant. 'We moeten ­nadenken over lerarenteams en de verschillende rollen die de leden van dat team kunnen opnemen. Zo kunnen we ook veel beter onderwijs op maat geven.'

Het voorstel staat in een memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering, dat dinsdag op het ledencongres ter goedkeuring wordt voor­gelegd.