Journalist Bart Aerts (45) en Peter Gyselbrecht (43) zijn door het hof van beroep in Gent vrijgesproken. Het hof oordeelde dat ze geen misbruik hebben gemaakt van het inzagerecht in het dossier van de Kasteelmoord.

Het hof geloofde Peter Gyselbrecht, die verklaarde dat hij de opnames overmaakte aan Bart Aerts om zijn onschuld in de Kasteelmoord te bewijzen.

Op 17 november 2016 zond het Canvas-programma Terzake telefoongesprekken uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens uit. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde echter dat daar geen sprake van was.

Veroordeeld

Peter Gyselbrecht bekende enkele dagen later dat hij de bewuste telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. In het onderzoek naar de gelekte telefoontaps kwam journalist Bart Aerts als mogelijke mededader in het vizier van de speurders.

In Brugge werden de twee veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel, maar ze gingen in beroep.

Peter Gyselbrecht hield vol dat hij de tapes lekte om zijn eigen onschuld aan te tonen. 'Toen hij die tapes hoorde waarbij de familie van Stijn Saelens via allerlei wegen het parket probeerde te beïnvloeden, voelde hij zich niet correct bejegend. Dat was niet om het onderzoek te hinderen, wel om zijn onschuld aan te tonen', aldus zijn advocaten.

Ook journalist Bart Aerts pleitte onschuldig.

Bewijzen

Het hof volgde de redenering van Gyselbrechts advocaat. Hij had de gesprekken al meer dan vier jaar in zijn bezit. Op het moment van het doorspelen van de gesprekken, stond Peter Gyselbrecht op het punt doorverwezen te worden voor de moord op zijn schoonbroer. Bovendien wou het openbaar ministerie zijn advocaat van het dossier halen. Volgens Gyselbrecht was dat de druppel.

Het hof gelooft nu dat hij het onderzoek of de familie Saelens niet wou schaden, maar de opnames doorspeelde om zijn eigen onschuld te bewijzen. Aangezien Gyselbrecht werd vrijgesproken, kan volgens het hof journalist Bart Aerts niet aanzien worden als mededader. Ook Aerts werd bijgevolg vrijgesproken.

