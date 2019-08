Karen Joosten is de nieuwe dansprogrammator van het Leuvense kunstencentrum STUK. Lichamen met vetrolletjes, rimpels en gebreken krijgen komend seizoen een prominente plaats.

Sorry voor mijn kampeerlook. Ik ben vanmorgen met het camperbusje vanuit mijn vakantieplek in Zeeland recht naar Gent gereden. Van vrijzwemmenmodus naar dansmodus.' Karen Joosten lacht. De volgende halte van haar busje is Leuven, waar ze vanaf nu de dansprogrammering van STUK bestiert. 'Ik werd veertig, en na tien jaar gewerkt te hebben als producer van enkele danskunstenaars wilde ik meer betekenen voor de hele danswereld. In STUK kan ik dat.'

...