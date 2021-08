De gemeenteraad van Sint-Truiden besprak maandagavond het onderzoek van Audit Vlaanderen naar de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Coalitiepartners N-VA en Open VLD willen het rapport van gouverneur Lantmeeters en de beslissing van Vlaams minister Somers afwachten. Voor Vooruit heeft Heeren 'niet meer het moreel gezag om aan te blijven'.

De oppositiepartij verliet de gemeenteraad na het agendapunt.

Audit Vlaanderen besliste om een forensische audit naar de vaccinatie van Veerle Heeren uit te voeren, nadat bekend was geraakt dat ze zichzelf en mensen uit haar entourage vroegtijdig liet vaccineren.

Op de Truiense gemeenteraad is het rapport maandag eerst inhoudelijk voorgesteld in een geheime zitting. Op de openbare zitting volgde een kennisname van het rapport - en geen politiek debat - waarbij elke partij het woord mocht nemen. Bezoekers en pers waren niet welkom in de zaal - op grond van een CO2-meting - maar moesten de gemeenteraad respectievelijk op een scherm in de inkomhal of van bovenaf volgen.

De dief en de gelegenheid

Volgens oppositiepartij Vooruit blijkt uit het auditrapport dat burgemeester Veerle Heeren 'een ernstige deontologische fout' heeft gemaakt. 'De gelegenheid maakt de dief, maar hier heeft de dief de gelegenheid gemaakt. In het vaccinatiecentrum ontstond een systeem van willekeur, en een systeem van cliëntelisme en normvervaging. De burgemeester draagt hierin een verpletterende verantwoordelijkheid', aldus fractieleider Gert Stas. 'Het gaat hier niet enkel over uzelf en de anderen die u liet voorkruipen, maar het gaat om de duizenden vaccins die mogelijk niet zijn uitgedeeld aan de mensen die ze het meest nodig hadden. Het huidige onderzoek pleit u niet vrij. Integendeel, er komen alleen maar bezwaren bij. Doe nu echt wat nodig is, en laat de stad aan een ander.'

Coalitiepartners N-VA en Open VLD wachten het rapport van gouverneur Lantmeeters en de beslissing van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) af. 'We hebben kennis genomen van de audit en behouden het vertrouwen in de coalitie', zegt eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die Heeren tijdelijk verving als burgemeester.

De oppositiepartij verliet de gemeenteraad na het agendapunt.Audit Vlaanderen besliste om een forensische audit naar de vaccinatie van Veerle Heeren uit te voeren, nadat bekend was geraakt dat ze zichzelf en mensen uit haar entourage vroegtijdig liet vaccineren. Op de Truiense gemeenteraad is het rapport maandag eerst inhoudelijk voorgesteld in een geheime zitting. Op de openbare zitting volgde een kennisname van het rapport - en geen politiek debat - waarbij elke partij het woord mocht nemen. Bezoekers en pers waren niet welkom in de zaal - op grond van een CO2-meting - maar moesten de gemeenteraad respectievelijk op een scherm in de inkomhal of van bovenaf volgen. Volgens oppositiepartij Vooruit blijkt uit het auditrapport dat burgemeester Veerle Heeren 'een ernstige deontologische fout' heeft gemaakt. 'De gelegenheid maakt de dief, maar hier heeft de dief de gelegenheid gemaakt. In het vaccinatiecentrum ontstond een systeem van willekeur, en een systeem van cliëntelisme en normvervaging. De burgemeester draagt hierin een verpletterende verantwoordelijkheid', aldus fractieleider Gert Stas. 'Het gaat hier niet enkel over uzelf en de anderen die u liet voorkruipen, maar het gaat om de duizenden vaccins die mogelijk niet zijn uitgedeeld aan de mensen die ze het meest nodig hadden. Het huidige onderzoek pleit u niet vrij. Integendeel, er komen alleen maar bezwaren bij. Doe nu echt wat nodig is, en laat de stad aan een ander.' Coalitiepartners N-VA en Open VLD wachten het rapport van gouverneur Lantmeeters en de beslissing van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) af. 'We hebben kennis genomen van de audit en behouden het vertrouwen in de coalitie', zegt eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die Heeren tijdelijk verving als burgemeester.