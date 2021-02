Kamerlid Dries Van Langenhove, verkozen op een lijst van Vlaams Belang, heeft zaterdag in Parijs deelgenomen aan een betoging tegen de mogelijk ontbinding van de extreemrechtse beweging Génération Identitaire. Nochtans verbiedt de Belgische overheid momenteel niet-essentiële reizen.

Volgens Van Langenhove ging het wel om een essentiële verplaatsing. 'Ik heb als volksvertegenwoordiger een aantal plichten te vervullen', zegt hij. Deelnemen aan een betoging lijkt echter niet onder de uitzonderingen op het reisverbod te vallen. Het Kamerlid zegt in quarantaine te zullen gaan als hij symptomen zou krijgen.

Van Langenhove is op beelden van de betoging te zien achter een spandoek naast andere betogers met het logo van zijn organisatie Schild & Vrienden op hun trui. In totaal daagden voor de betoging volgens het Franse persagentschap afp honderden mensen op.

De betogers kwamen op straat na verklaringen van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Darmanin. Die is uit op de ontbinding van Génération Identitaire, nadat de extreemrechtse organisatie een actie had georganiseerd om migranten te onderscheppen in de Pyreneeën. Het was niet de eerste keer dat de organisatie, die bestaat sinds 2012, zich laat opmerken met acties tegen de islam en migranten.

In mei vorig jaar werd Van Langenhove beboet toen hij werd betrapt op een barbecue met vrienden in Gent. Die mocht volgens de lockdownmaatregelen niet plaatsvinden. Hij zei achteraf dat hij fout was geweest. 'Ik had naar huis moeten gaan toen ik zag dat er te veel volk was', klonk het toen. 'Ik heb als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie.'

