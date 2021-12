De Kamercommissie Justitie heeft woensdagnamiddag het licht op groen gezet voor de hervorming van het seksueel strafrecht van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Het ging wel nog maar om de eerste lezing: de definitieve stemming wordt over het reces getild, omdat de Raad van State nog een advies moet afleveren.

Van Quickenborne werkt al een tijdje aan een modernisering van het seksueel strafrecht. De huidige regels vinden hun basis in de negentiende eeuw, en dus is er een aanpassing nodig aan de huidige maatschappelijke normen. Toestemming, of het gebrek daaraan, wordt voortaan het centrale begrip, en de straffen worden strenger.

De tekst van de Open Vld-vicepremier stond deze week opnieuw op de agenda van de Kamercommissie Justitie, nadat er eerder al meerdere hoorzittingen werden georganiseerd, waarna er nog tientallen amendementen werden ingediend door zowel meerderheid als oppositie.

Woensdagmiddag kwam het tot een goedkeuring in eerste lezing. De definitieve stemming is echter pas voor na het kerstverlof. De Kamercommissie Justitie vroeg de diensten van de Kamer om een juridisch advies en ook de Raad van State moet nog adviseren. Dat laatste orgaan krijgt daar dertig dagen de tijd voor.

