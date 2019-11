De Kamercommissie Justitie stemt woensdag niet over het voorstel om de abortuswetgeving te versoepelen. De commissieleden beperkten zich woensdag tot de algemene bespreking. De tegenstanders van het voorstel, CD&V, N-VA en Vlaams Belang, vroegen hoorzittingen, maar die komen er niet. Volgende week woensdag zou er wel gestemd worden.

Socialisten, groenen, liberalen, communisten en DéFI - samen een meerderheid in de Kamer - zijn het eens geraakt over een gezamenlijk voorstel, waardoor abortus voortaan mogelijk wordt tot 18 weken na de bevruchting. Vandaag is dat nog 12 weken. Er komt volgens het voorstel ook een inkorting van de bedenktijd van zes dagen naar 48 uur. Abortus zou ook uit de strafwet verdwijnen. De algemene bespreking woensdag zorgde voor een hevig debat tussen voor- en tegenstanders. CD&V, N-VA en Vlaams Belang zeggen dat deze wetgeving 'over leven en dood' er op een drafje wordt doorgevoerd. Zij stellen ook dat de argumenten van de voorstanders onvoldoende zijn onderbouwd.

De partijen achter het voorstel wezen de vraag naar hoorzittingen af. Vorig jaar is de wetgeving rond abortus al eens gewijzigd - zij het minder ingrijpend - en toen zijn meer dan twintig artsen en experten gehoord, klonk het. Volgende week zal het voorstel meer in detail besproken worden en volgt wellicht de stemming in commissie. Mogelijk volgt dan nog een tweede lezing, voor de tekst finaal naar de plenaire Kamer gaat. De kans lijkt heel klein dat de wijziging nog voor het einde van het jaar gestemd kan worden.