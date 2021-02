De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdag een resolutie goedgekeurd waarin het parlement de regering oproept om landgenoten die willen verzaken aan hun tweede nationaliteit, actiever bij te staan.

Landgenoten met een dubbele - of meerdere - nationaliteiten ondervinden nu heel wat moeilijkheden om vrijwillig afstand te doen van hun tweede nationaliteit. In ruim 25 landen, zoals Iran, Griekenland of Algerije, is het zelfs juridisch onmogelijk om afstand te doen van de nationaliteit.

Nochtans kan de tweede nationaliteit heel wat nadelen met zich meebrengen. Niet alle landen zijn bijvoorbeeld even tolerant ten opzichte van ongehuwde moeders of holebi's, nog andere landen verplichten onderdanen om een jaar dienstplicht te vervullen als ze naar hun tweede thuisland afreizen.

Voor CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri moet het behoud van meerdere nationaliteiten altijd een vrije keuze zijn. 'Wie enkel Belg wil zijn, moet ook kunnen verzaken aan een vreemde nationaliteit', vindt ze. 'Maar natuurlijk moet het behoud van een dubbele nationaliteit voor wie dat wil ook mogelijk blijven'.

De CD&V-politica diende samen met partijgenote Els Van Hoof en Open VLD-Kamerlid Goedele Liekens een resolutie in, waarin de Kamer de regering oproept om landgenoten die problemen ondervinden om afstand te doen van een tweede nationaliteit, daar actief in bij te staan. Dat kan volgens Lanjri enkel via diplomatiek overleg, omdat de Belgische wetgeving niet kan bepalen hoe andere landen moeten omgaan met hun nationaliteitswetten. 'Het is aan ons land om via diplomatieke betrekkingen deze procedures eenvoudiger en vlotter te maken', zegt ze.

De plenaire vergadering van de Kamer keurde de tekst donderdag goed, met 128 stemmen voor. Het Vlaams Belang onthield zich.

