De Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de positie van prioritaire voertuigen in het verkeer regelt. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat hulpdiensten veilig over de zogenaamde reddingsstroken kunnen rijden.

Een reddingsstrook is een tussenruimte die ontstaat wanneer de voertuigen bij filevorming op de linkerrijstrook naar links uitwijken en de voertuigen op de rijstroken daarnaast naar rechts. Een maand geleden besliste de Kamer dat zo'n reddingsstrook verplicht wordt bij file. Op die manier is er ruimte voor de hulpdiensten om tussen te komen.

Het voorstel dat vandaag wordt goedgekeurd, schept nu ook een wettelijk kader om veilig over die reddingsstrook te rijden. 'Daarbij worden de prioritaire diensten bij het uitvoeren van hun dringende opdracht vrijgesteld van de naleving van de wegcode, op enkele specifieke bepalingen na', legt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin uit.

Het voorstel komt ook tegemoet aan twee specifieke vragen van de prioritaire diensten zelf. Zo wordt het gebruik van blauwe knipperlichten bij niet-dringende opdrachten verboden, tenzij de aard van de opdracht het toelaat. Daarnaast zijn prioritaire voertuigen niet langer verplicht om eerst te stoppen voor een rood licht alvorens het voorbij te rijden. Voortaan volstaat het om de snelheid te matigen. De verplichte stilstand zorgde soms voor gevaarlijke situaties en was bovendien erg onpraktisch voor zware en lange voertuigen.

Fietsvergoeding

De Kamer keurde ook een resolutievoorstel goed van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh dat aanstuurt op een veralgemening van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. Zo'n veralgemening moet uitgewerkt worden door de sociale partners, maar de resolutie moet het signaal geven dat daarvoor politieke steun is. 'Het bedrijf waar je werkt mag niet bepalend zijn of je al dan niet van dit recht geniet. Deze resolutie wil de vergoeding daarom veralgemenen voor werknemers in de private sector en de overheid', zegt Van den Bergh.

