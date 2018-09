Kaart toont investeringen in schoolgebouwen per gemeente

Het hoogste investeringsbedrag is voor Antwerpen: bijna 260 miljoen euro. Daarna volgen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (169 miljoen euro), Kortrijk (114 miljoen euro) en Gent (113 miljoen euro).

Onderwijsminister Hilde Crevits trekt al een tijdje van De Panne tot Maaseik om lintjes van nieuwe schoolgebouwen door te knippen. Het resultaat van een grootschalige inhaalbeweging in scholenbouw, ingezet met het "Scholen van Morgen"-programma van gewezen minister Frank Vandenbroucke dat in 2015 een verlengstuk kreeg met het Masterplan Scholenbouw van minister Crevits.

Minister Crevits lanceert nu een interactieve kaart die voor elke gemeente een overzicht geeft van de investeringen die er tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2018 zijn gebeurd op het vlak van scholenbouw. Dat gaat van reguliere subsidies tot bijkomende capaciteitsmiddelen en de eigen inbreng van schoolbesturen en gemeenten.

Volgens minister Crevits is er dankzij de inhaalbeweging in scholenbouw intussen in 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten minstens één nieuwe of vernieuwde school gebouwd. "Om de investeringen in scholenbouw in beeld te brengen is er nu een kaart waarop alle investeringen per gemeente overzichtelijk worden gebundeld. Zo krijgen gemeenten een goed zicht op wat er de afgelopen jaren geïnvesteerd werd in de vernieuwing en de uitbreiding van schoolgebouwen op hun grondgebied", aldus Crevits.

De interactieve kaart is hier te vinden.