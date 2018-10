Justitie ondervraagt fietskoeriers Deliveroo

Het Brusselse arbeids­auditoraat wil een beter zicht krijgen op de werkomstandigheden van de koeriers, die volgens de vakbonden als schijnzelfstandigen worden tewerkgesteld.

Volgens Martin Willems van bediendevakbond CNE heeft justitie het onderzoek al een tijd geleden opgestart om uit te klaren of de werkwijze van ­Deliveroo wel beantwoordt aan de Belgische sociale regel­geving.

'Je hebt in ons land twee systemen', zegt Steven Steyaert van transportvakbond BTB. 'Of je bent werknemer, of zelfstandige. Maar Deliveroo probeert nu een derde systeem in te voeren. Pure schijnzelfstandigheid.'

Deliveroo zegt dat het meewerkt aan het onderzoek en is er naar eigen zeggen van overtuigd dat het alle geldende regelgeving naleeft.