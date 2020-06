De Franse journalist Jérémy Audouard werd vorige zondag door een Brusselse politieagent bedreigd toen hij een gewelddadige arrestatie filmde na de Black Lives Matter-betoging.

Jérémy Audouard, een videoreporter die zondag aan het werk was voor het Franse persagentschap AFP, filmde een scène waarbij een zwarte man zonder duidelijke aanleiding brutaal tegen de grond wordt geduwd door politieagenten in de buurt van de Brusselse Matongewijk. Daar waren in de nasleep van de manifestatie rellen uitgebroken. 'Ik was eigenlijk op weg naar huis', zegt Jérémy Audouard, 'toen ik in een lege zijstraat van de Elsensesteenweg een woordenwisseling zag tussen zichtbaar nerveuze politieagenten en een zwarte man die daar rustig liep. Ik dacht: dit moet ik filmen, dit loopt misschien uit de hand.' Op het filmpje van de arrestatie, dat de journalist op Twitter postte, is te zien hoe een van de politiemannen de journalist begint uit te schelden en schreeuwt dat hij niet het recht heeft om de arrestatie te filmen. Vervolgens brult de agent dat hij de perskaart van de journalist wil zien en dat die sowieso altijd zichtbaar moet zijn. 'Daarna heeft hij mijn identiteitskaart en perskaart in beslag genomen, en toen verdween hij', vertelt Audouard. 'Andere politieagenten hebben mij moeten helpen om hem terug te vinden. Toen hij uiteindelijk mijn documenten teruggaf, zei hij dat ik nog op een verrassing mag rekenen. Zuivere intimidatie', besluit Audouard. De Franstalige journalistenbond heeft intussen besloten een klachtendossier te openen. 'De reactie van die politieman is illustratief voor een breed verspreide overtuiging bij de politie', zegt advocaat en voorzitter van de Franstalige liga voor de mensenrechten Alexis Deswaef, 'namelijk dat ze tijdens hun werk niet mogen worden gefilmd. Maar dat klopt totaal niet. En je hoeft ook helemaal niet over een perskaart te beschikken om de politie te filmen.' Ook gewone burgers hebben het recht om politie-interventies in de openbare ruimte te filmen. 'Wel moeten zeker burgers omzichtig omspringen met de verspreiding van die beelden. En politiemensen mogen ook niet herkenbaar in beeld komen', aldus Deswaef. Zonder beelden kunnen slachtoffers vaak ook geen verhaal halen. 'Illegaal politiegeweld is heel moeilijk te bewijzen', vervolgt de advocaat. 'Als je de politie filmen verbiedt, geef je de politie een vrijgeleide om ongestoord met wapenstok en pepperspray haar gang te gaan. Let wel, ik heb het over die tien procent politiemannen die beter een andere baan zou zoeken. Ik behandel ook dossiers waarin politiemensen valse pv's hebben opgesteld - het slachtoffer zou zich zogezegd weerspannig hebben gedragen - om excessief politiegeweld goed te praten. Dan is beeldmateriaal vaak nog het enige middel dat overblijft om aan te tonen dat de versie van de politie niet klopt.'