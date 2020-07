Jos D'Haese is Vlaams Parlementslid voor de PVDA. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had hij 13 minuten en 47 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Ik werk nog tot 24 juli en daarna heb ik drie weken verlof. Durft u deze zomer naar het buitenland? Op zich wel, maar ik acht de kans klein dat we ver weg gaan. We nemen nooit het vliegtuig, reizen meestal met de trein. Dit jaar zal dat toch wat ingewikkelder zijn, aangezien veel landen verschillende regels hebben. We zijn sowieso slechte planners, waarschijnlijk beslissen we pas een week op voorhand waarheen. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Zo weinig mogelijk. Maar helemaal géén nieuws volgen lukt niet. Als er iets ernstigs gebeurt, moet ik toch kunnen reageren of zelfs naar huis komen. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Vijftien jaar lang ben ik op kamp geweest met Blindenzorg Licht en Liefde. Een derde van de deelnemers is slechtziend of blind en iedereen helpt elkaar. Het is straf wat voor sterke banden je kunt smeden in tien dagen tijd. Ik ging zelf mee vanaf mijn twee of drie jaar, omdat mijn vader in de kookploeg zat. Mijn ouders hebben elkaar daar zelfs leren kennen: ik ben dus een product van Licht en Liefde. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Een zeilcursus op het Galgenweel, een uit de kluiten gewassen plas op Linkeroever. Het stormde heel de week en mijn begeleider was een eikel. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Geschiedenis van het Amerikaanse volk van Howard Zinn. Een klepper van bijna 900 pagina's, maar ik heb hem naar verschillende kampen en vakantieplekken meegesleurd. Het is geen traditionele geschiedschrijving vanuit het perspectief van politici of ontdekkingsreizigers, maar wel vanuit dat van de kleine man: eerst de inheemse bevolking, later de slaven en de arbeiders. Onwaarschijnlijk interessant. En zeer actueel: in dit boek wordt precies omschreven hoe racisme in de Verenigde Staten niet spontaan is gegroeid, maar werd opgelegd dankzij uitgekiende wetten en gebruiken. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Ik heb me laten inspireren door mijn favoriete boekhandel, De Groene Waterman. Zij tipten drie boeken: Ik weet waarom gekooide vogels zingen van Maya Angelou, De thuiskomst van Anna Enquist en Ségou van Maryse Condé. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Het is meer iets voor de herfstvakantie: wandelen aan de Semois, die heel mooi slingert tussen bergen en dalen, met bomen en struiken die dan de prachtigste kleuren hebben. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Nee. Ik voel niet meteen de behoefte om helemaal los te gaan op reis. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Eigenlijk niet. Ik was altijd een hele brave jongen. Overweegt u in de zomer uw leven helemaal om te gooien? In de zomer neem ik graag wat rust en afstand, maar de laatste dagen kriebelt het altijd om er weer in te vliegen. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Nee, om te ontspannen ben ik veel liever samen met anderen. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Zo weinig mogelijk, maar het helemaal 'uitzetten' is moeilijk. Welk festival of event zult u het hardst missen deze zomer? Daar hoef ik geen moment over na te denken: ManiFiesta, het feest van de solidariteit, dat in september normaal aan zijn elfde editie toe was. Nergens anders vieren Luikse metallo's en mijn Borgerhoutse buren met Marokkaanse roots samen feest, er is muziek, er zijn debatten. Dat geeft enorm veel energie om het nieuwe politieke jaar in te gaan. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Mocht dat zo zijn, zou ik dringend moeten nadenken over de rest van het jaar.