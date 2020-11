'Door de politieke kakofonie van de afgelopen weken heeft het virus ons ingehaald', zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A).

De hetze rond de Antwerpse koopzondag van afgelopen weekend ondergraaft alweer de geloofwaardigheid van de politiek, vindt Kamerlid Joris Vandenbroucke. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet die ondanks de alarmerende coronacijfers toch doorgaan, tot onvrede van de provinciegouverneur en de federale ministers. 'We maakten hetzelfde mee als tijdens de tien dagen na de sluiting van de horeca: politici die te weinig overleggen en openlijk commentaar hebben op elkaar.'U pleit opnieuw voor eenheid van commando. Hoe ziet die eruit? Joris Vandenbroucke: De regeringen moeten één lijn trekken. Wat ik niet bedoel, is dat één regering alle beslissingen moet nemen. We zijn nu eenmaal een federaal land. De situatie kan verschillen per gebied en het kan nuttig zijn daarop in te spelen. Maar als de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor alle deelstaatregeringen kan praten, dan kan onze premier dat toch ook?Hebben we behoefte aan een meer hiërarchische structuur, waarbij het federale niveau het Vlaamse kan overrulen? Vandenbroucke: De gelijkwaardigheid tussen de deelstaten en de federale overheid staat voor mij niet ter discussie. Grondwetspecialisten vinden de huidige juridische basis van de ingrepen te smal. Het parlement moet een coronawet maken. Vandenbroucke: Ik vind dat een steriele discussie. Wat mensen interesseert, is of een maatregel proportioneel is. Niet of hij door een wet dan wel een Ministerieel Besluit is ingevoerd.'Ons land kan geen nieuwe lockdown aan', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) een maand geleden. Ook toen waren de cijfers onrustwekkend. Heeft deze regering te traag opgetreden? Vandenbroucke: Er is tijd verloren, onder meer door de trage regeringsvorming. De omstandigheden waarin de regering-Wilmès moest optreden, waren een recept voor miserie. Vriend en vijand erkennen dat er met De Croo en gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) eindelijk leiderschap is. Binnen de week na de start van de regering-De Croo zijn de maatregelen verstrengd. Maar door de politieke kakofonie van de afgelopen twee weken heeft het virus ons ingehaald.Financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft een effectentaks klaar, die volgend jaar tot 300 miljoen euro moet opleveren. Bent u tevreden? Vandenbroucke: Ik heb nog geen teksten gezien. Maar ik heb zelf al een wetsvoorstel ingediend om de vernietigde effectentaks van de regering-Michel te repareren. Het is dus geen slecht spoor.Volstaat deze bijdrage van de 'sterkste schouders' wel voor de socialisten? Vandenbroucke: Dit is een kortetermijnmaatregel om op het dieptepunt van de crisis extra middelen op te halen bij de allersterkste schouders. Daarnaast moeten we onze fiscaliteit eerlijker maken door een bredere fiscale hervorming. Het kan niet anders dan dat we de belastbare basis uitbreiden naar inkomsten uit vermogen. Horen huurinkomsten daarbij?Vandenbroucke: Huurinkomsten zijn een optie, maar het zou niet correct zijn er één ding uit te lichten. Er zijn nu eenmaal inkomsten waar bijna geen bijdrage voor wordt gevraagd, terwijl wie werkt tot de helft van zijn inkomen afgeeft. Dat is gewoon niet eerlijk.