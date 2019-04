Met de klimaatspijbelaars ziet Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar Sociale Verandering en Conflict aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, een nieuwe protestgeneratie opstaan.

Elke week komen in heel de wereld duizenden klimaatspijbelaars op straat om politici tot actie aan te sporen. De veelgehoorde klaagzang over de geringe maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, lijkt dus niet te kloppen. 'Mijn indruk is juist dat de laatste tijd ook door jongeren weer heel veel wordt geprotesteerd', zegt Jacquelien van Stekelenburg, die onderzoek doet naar demonstraties en collectieve actie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 'Dat zien we nu met de klimaatspijbelaars, maar dat zagen we eigenlijk ook al met de indignados en Occupy Wall Street.'

...