Met het oog op het Overlegcomité van vrijdag vragen jongeren een jaar na het ingaan van de lockdown om jongeren concreet perspectief te geven. 'Wij vragen de ministers om maatregelen te treffen zodat kinderen, jongeren, scholieren en studenten het volhouden', luidt het.

'Luisteren is voorbij, jongeren willen actie'. Onder die titel kruipen de jongerenvertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Vlaamse Jeugdraad (VJR) en Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) in de pen.

'De motivatiebarometer, die cijfers over studenten bevat, spreekt voor zich. Bijna negen op de tien studenten zijn bezorgd dat ze hun studiejaar niet zullen afmaken als gevolg van de beperkingen die de coronacrisis aan hen oplegt. Dat is een dramatisch hoog cijfer, maar het gaat verder dan dat. Zeventig procent van de studenten geeft namelijk nu al aan de online lessen niet meer te kunnen bijhouden. Voor wie oprecht naar jongeren luistert, zijn dit geen onthutsende cijfers meer. Het is de dagelijkse realiteit', opent de open brief.

De drie koepelorganisaties vragen met nadruk om de maatschappelijke sectoren op gelijke voet met de economie te behandelen. 'Laat het volgende Overlegcomité daarom één worden met nadruk op kwetsbare groepen en niet één dat enkel focust op de economische sectoren.'

De VVS roept het Overlegcomité op om de uitgestoken hand van studenten, scholieren en jongeren niet te weigeren. 'Luister naar hen, luister naar de experten. Beide vragen om de maatschappelijke impact in rekening te brengen naast de economische wanneer het gaat om versoepelingen en steunmaatregelen. Studenten naast kappers zeg maar.'

De jongeren willen meebeslissen en niet enkel gehoord te worden. 'Zorg voor perspectief in een duidelijk tijdspad en voor steunmaatregelen voor jongeren die anders dreigen uit de boot te vallen. Luisteren naar jongeren is niet voldoende, laat hen mee de beslissingen nemen.'

'Luisteren is voorbij, jongeren willen actie'. Onder die titel kruipen de jongerenvertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Vlaamse Jeugdraad (VJR) en Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) in de pen. 'De motivatiebarometer, die cijfers over studenten bevat, spreekt voor zich. Bijna negen op de tien studenten zijn bezorgd dat ze hun studiejaar niet zullen afmaken als gevolg van de beperkingen die de coronacrisis aan hen oplegt. Dat is een dramatisch hoog cijfer, maar het gaat verder dan dat. Zeventig procent van de studenten geeft namelijk nu al aan de online lessen niet meer te kunnen bijhouden. Voor wie oprecht naar jongeren luistert, zijn dit geen onthutsende cijfers meer. Het is de dagelijkse realiteit', opent de open brief.De drie koepelorganisaties vragen met nadruk om de maatschappelijke sectoren op gelijke voet met de economie te behandelen. 'Laat het volgende Overlegcomité daarom één worden met nadruk op kwetsbare groepen en niet één dat enkel focust op de economische sectoren.' De VVS roept het Overlegcomité op om de uitgestoken hand van studenten, scholieren en jongeren niet te weigeren. 'Luister naar hen, luister naar de experten. Beide vragen om de maatschappelijke impact in rekening te brengen naast de economische wanneer het gaat om versoepelingen en steunmaatregelen. Studenten naast kappers zeg maar.' De jongeren willen meebeslissen en niet enkel gehoord te worden. 'Zorg voor perspectief in een duidelijk tijdspad en voor steunmaatregelen voor jongeren die anders dreigen uit de boot te vallen. Luisteren naar jongeren is niet voldoende, laat hen mee de beslissingen nemen.'