Jong VLD gelooft niet in een kernuitstap in 2025, dat zei de voorzitter Tess Minnens woensdag op een jongerenvoorzittersdebat. Daarmee gaan ze niet alleen in tegen hun moederpartij, maar maken ze ook zelf een bocht.

Tess Minnens (voorzitter Jong VLD) deed woensdagavond een opmerkelijke uitspraak over de kernuitstap op een jongerenvoorzittersdebat in Gent. Volgens haar moeten de kerncentrales nog een plaats innemen in onze energieproductie. 'We stellen ons vooral vragen bij de timing van de kernuitstap', vertelt Minnens aan Knack. 'In 2025 afstappen van kernenergie vinden we te abrupt, er zijn nu geen alternatieven om die energieproductie op te vangen' aldus de voorzitter. De Jong VLD'ers geloven sterk in innovatie en zijn pragmatisch, ook in de sector van kernenergie.Met die vertwijfeling verschillen de jonge liberalen met hun moederpartij Open VLD. Die vindt de kerncentrales onbetrouwbaar en steunt de kernuitstap. Maar met deze verklaring lijkt Jong VLD ook zelf een bocht te maken. In februari van vorig jaar nog besproken de jonge liberalen de kernuitstap op een congres. Het congres resulteerde in de congrestekst 'de liberale feniks'. In die tekst stond dat ze de kernuitstap willen behouden. Hun nieuwe standpunt ligt nu dichter bij dat van N-VA.Eén jaar geleden verraste Open VLD'er Christian Leysen al met dezelfde kritiek.