Geen enkele minister werd de voorbije jaren zo bestookt door de Vlaamse socialisten als Johan Van Overtveldt (N-VA). Samen met hem maakt SP.A-voorzitter John Crombez de rekening op van zijn tijd als minister van Financiën. 'Ik twijfel soms of uw sociale ziel wel groot genoeg is.'

'In aanloop naar verkiezingen is het altijd hetzelfde liedje', verzucht SP.A-voorzitter John Crombez. Johan Van Overtveldt, tot eind vorig jaar minister van Financiën voor de N-VA, knikt instemmend. Het interview is al een uurtje bezig als de heren eindelijk iets hebben gevonden waarover ze het roerend eens zijn. Merkwaardig genoeg is het wel de rist btw-kortingen, bijvoorbeeld op elektrische fietsen, die nog net op het einde van deze regeerperiode is goedgekeurd - ook door hun partijen. 'Dat heeft het parlement in al zijn wijsheid gedaan, toch?' merkt Van Overtveldt sarcastisch op.

...