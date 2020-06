John Crombez (SP.A) wil dat de corona-onderzoekscommissie nog voor het zomerreces vorm krijgt.

In november 2019 gaf SP.A-voorzitter John Crombez de fakkel door aan Conner Rousseau. Sindsdien werkt hij in de luwte in de Kamer, waar hij zich focust op de corona-aanpak van de regering-Wilmès. Dat de regering systematisch samenwerkt met grote internationale consultancybedrijven als Deloitte en KPMG, is Crombez een doorn in het oog. 'In deze moeilijke tijden gaat er zeer veel geld naar die bedrijven.'

...

In november 2019 gaf SP.A-voorzitter John Crombez de fakkel door aan Conner Rousseau. Sindsdien werkt hij in de luwte in de Kamer, waar hij zich focust op de corona-aanpak van de regering-Wilmès. Dat de regering systematisch samenwerkt met grote internationale consultancybedrijven als Deloitte en KPMG, is Crombez een doorn in het oog. 'In deze moeilijke tijden gaat er zeer veel geld naar die bedrijven.'Twee miljoen euro, schat minister van Begroting David Clarinval (MR).John Crombez: Op basis van mijn informatie moet het nog een half miljoen meer hebben gekost. En dan hebben we het alleen over het federale niveau. Ook in Vlaanderen gaan er miljoenen naar privéconsultants.Waarom vormt dat een probleem? Crombez: Het is niet alleen inefficiënt, maar ook duur. Er zit genoeg expertise bij de overheid.De coronacrisis sloeg zo hard toe dat de overheidsdiensten met de handen in het haar zaten, zegt de regering.Crombez: Dat alles zeer snel moest gaan is geen excuus. Er wordt de laatste jaren systematisch geoutsourcet naar de privésector, ook op het vlak van mobiliteit en veiligheid. De slinger is compleet doorgeslagen.Het CDH wil dat het Rekenhof meer duidelijkheid verschaft over de kosten van de consultants in de coronacrisis. Crombez: Ik zie meer heil in de Inspectie van Financiën. Het parlement kan de verslagen over de contracten opvragen. Daarna kunnen we in de Kamer een gesprek aangaan met de korpschef van de Inspectie. In Vlaanderen kwam er uiteindelijk geen volwaardige parlementaire corona-onderzoekscommissie. Hoe zit dat in het federale parlement?Crombez: Wij moeten een echte onderzoekscommissie oprichten. Voor het zomerreces moeten we duidelijkheid krijgen over haar mandaat. Zowel PVDA als Vlaams Belang eist het ontslag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Steunt u die oproep? Crombez: Daarmee help je het beleid niet. Het gaat mij niet om personen. Wereldwijd zien we een recordaantal besmettingen. Er zijn opflakkeringen in Duitsland, China en Zuid-Korea. We moeten nu weten wat er is misgelopen, zodat we in de toekomst beter kunnen handelen. Partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) leiden intussen de formatie. Hoe moet het verder?Crombez: De voorbije weken hebben de socialisten alles in het werk gesteld om de stilstand te doorbreken. We hebben een oplossing naar voren geschoven (een minderheidsregering bestaande uit een klassieke tripartite, nvdr). Iedereen was het erover eens dat het aan premier Sophie Wilmès (MR) was om de volgende stap te zetten. Maar zij heeft het niet aangedurfd. Hoe dan ook zullen wij ons constructief blijven opstellen, ook met de partijvoorzitters van de minderheidsregering.