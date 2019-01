John Crombez: 'Moeten sommige mensen tijdelijk beletten kinderen te krijgen'

Zijn sommige ouders ongeschikt om kinderen te krijgen? Het debat daarover laait zo nu en dan eens op. Vorig jaar nog veerde de discussie opnieuw op na uitspraken van jeugdrechter Inge Claes in Radio Gaga. In een interview met Humo zwengelt SP.A-voorzitter John Crombez de discussie aan.

Hij wil de bescherming van het ongeboren kind voorop plaatsen. 'Als je hulpverleners hoort vertellen over baby's met een overdosis, omdat ze via de navelstreng te veel rotzooi hebben binnengekregen, twijfel je niet meer. Die kinderen moeten afkicken in een couveuse en krijsen van de pijn. Sommige verslaafde moeders zetten zo meer dan drie kinderen op de wereld. Dat kun je als maatschappij niet blijven slikken', meent Crombez.

Crombez zegt dat de bescherming van het kind 'moet voorgaan op het recht op ouderschap'. 'We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen', zo zegt hij in Humo. Dat zoiets op weerstand uit christelijke hoek zal botsen, beseft Crombez, maar is volgens hem geen reden om het debat niet te voeren. 'Abortus en euthanasie zijn vandaag toch ook mogelijk? Het is tijd voor een debat daarover, de ellende is te groot. Geen enkele goede christen kan daar blind voor blijven'.

In De Ochtend legt Crombez uit dat een kinderrechter de mogelijkheid moet krijgen om maatregelen te nemen. Zoiets bestaat volgens hem al in Nederland, waar kinderrechters zich kunnen uitspreken over de bescherming van het ongeboren kind.