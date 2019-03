Johan Vande Lanotte (SP.A): 'Lagere inkomens mogen géén koopkracht verliezen door klimaatbeleid'

De gewezen SP.A-partijvoorzitter en vicepremier Johan Vande Lanotte pleit voor 'moeilijke maatregelen' om klimaatverandering tegen te gaan, maar wil daarbij loonverlies voorkomen. 'Je moet mensen ervan overtuigen dat ze kunnen winnen bij klimaatbeleid', zegt hij tegen De Zondag.

In een pamflet pleit Vande Lanotte, lijstduwer van de West-Vlaamse SP.A-Kamerlijst, voor een lagere energiefactuur. Volgens milieuorganisaties leidt dat tot meer verbruik en dus meer milieuvervuiling, maar dat noemt de voormalig burgemeester van Oostende 'een asociale logica, een elitaire benadering zelfs'.

'As er te veel zwaarlijvige mensen zijn, moeten we dan de btw op voeding verhogen? Neen, toch? Voeding is levensnoodzakelijk, net zoals elektriciteit', aldus Vande Lanotte tegen De Zondag. Hij steunt daarom ook niet het voorstel van Groen om van heel Vlaanderen een lage emissiezone te maken, en om salariswagens af te schaffen. 'Mensen mogen klimaatbeleid niet zien als pestbeleid', zegt hij.

Bij het afschaffen van salariswagens moet minstens het loonverlies worden gecompenseerd. 'Ook de middenklasse rijdt met een salariswagen, hè. Je kan die mensen toch geen 600 euro per maand afpakken. Wie dat doet, maakt klimaatbeleid onmogelijk. Wij willen dat systeem ook afbouwen, maar zonder loonverlies.'

'We zien een polarisatie in het klimaatdebat tussen een partij die niets wil doen en een partij die héél streng wil zijn. De oplossing zal niet van hen komen', zo vat Vande Lanotte de situatie samen. 'Wie de opwarming wil tegengaan, zal moeilijke maatregelen moeten nemen. Mensen zoals ik gaan misschien een stukje koopkracht verliezen. Ik hoef daar zelfs niet over te zeuren. Maar de lagere inkomens mogen géén koopkracht verliezen. Wij willen klimaatbeleid verzoenen aan sociaal beleid.'