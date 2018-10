Johan Vande Lanotte (SP.A): 'De kaarten voor een progressieve meerderheid in Oostende liggen voor het grijpen'

De Stadslijst van burgemeester Vande Lanotte haalt 22,8 procent in Oostende en blijft de grootste, al is Vande Lanotte er wel bijna 10 procentpunt op achteruit gegaan in vergelijking met 2012.

De Open VLD van Bart Tommelein haalt bijna 20 procent en gaat er dus meer dan 6 procentpunt op vooruit. Ook Groen, met Kamerlid Wouter De Vriendt op kop, gaat erop vooruit. De partij haalt 12,5 procent, bijna 2,5 procentpunt meer dan in 2012.

Vande Lanotte blijkt tevreden met de resultaten. 'De eerste vaststelling is, wat men ook zegt: de Stadslijst is en blijft de grootste partij in Oostende', klonk het zondagavond. 'Maar we moeten ook sportief zijn. We zien dat Open VLD en Groen het goed doen, en ik moet hen ook feliciteren.'

De SP.A'er denkt luidop aan een coalitie met de liberalen en de groenen. 'De kaarten voor een progressieve meerderheid in Oostende liggen voor het grijpen. De enige manier om dat tegen te gaan, is een monstercoalitie met vier die niet zal werken. We zullen er alles aan doen om een progressieve meerderheid te behouden. Dat is het mandaat van de kiezer.'

Of Vande Lanotte in dat geval ook opnieuw burgemeester kan worden, is nog maar de vraag. Op Twitter roept Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt op tot een paarsgroene coalitie met Open VLD-kopstuk Bart Tommelein als burgemeester

Blij met sprong vooruit in Oostende. OpenVLD en Groen zijn de 2 winnaars. De kiezer vraagt vernieuwing.

Wij feliciteren Bart Tommelein en roepen hem op om te kiezen voor een stabiele, positieve paarsgroene coalitie die de wil van de kiezer reflecteert, met hem als burgemeester. — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) October 14, 2018

Tommelein zelf liet ook al weten dat hij voor de sjerp gaat.