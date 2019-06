Johan Leman over het Vlaams Belang: 'Een nieuw racismeproces? Daarvoor is de politieke druk te groot'

Johan Leman was als directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding de drijvende kracht achter het grote racismeproces tegen het Vlaams Blok, begin deze eeuw. Hoe kijkt hij nu naar de renaissance van het Vlaams Belang, de partij die oprees uit de as van het Blok? 'Het Vlaams Belang is nog niet veel veranderd.'

Johan Leman: 'Zo'n directeur van Ketnet had Tom Van Grieken moeten zeggen dat hij niet welkom is zolang hij mensen in zijn partij duldt die vuile praat blijven verkopen.' © Franky Verdickt

'In 1991 hadden Vlaams Blokkers als Filip Dewinter het nog over vliegende tapijten en moslims op kamelen', vertelt Johan Leman. 'De islam was nog onbekend voor de meeste Vlamingen en het Blok waarschuwde ervoor dat Turken en Marokkanen de jobs van hardwerkende Vlamingen gingen afpakken.' De wereld is sindsdien danig veranderd. Toch was het ook voor Johan Leman onmogelijk om aan de vooravond van 26 mei niet terug te denken aan de Zwarte Zondag van 24 november 1991.

