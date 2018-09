Johan Klaps (N-VA): 'Extreemlinks is even verwerpelijk als extreemrechts'

Johan Klaps is parlementslid voor de N-VA. Hij staat zesde op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Maar hoe is Klaps als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 12 minuten en 33 seconden nodig.