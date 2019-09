Joël De Ceulaer: 'Wat gescheld op Twitter: iets ergers kan ons vandaag niet overkomen'

De democratie is niet dood, ze bevindt zich niet eens in een crisis. Het gaat er eigenlijk best goed mee. Dat stelt journalist Joël De Ceulaer in zijn nieuwe boek Hoera! De democratie is niet perfect, dat deze week verschijnt. 'U denkt dat u mijn stelling ontkracht, maar u bent ze aan het bewijzen.'

JOËL DE CEULAER: 'We onderschatten enorm wat een luxe het is om geen burgeroorlog te hoeven meemaken.' © Kaat Pype

De tijd dat alleen Vlaams Blok-kiezers verzuurd afgaven op de democratie is al lang voorbij. Schrijvers, intellectuelen, journalisten en niet te vergeten ondernemers: vandaag laten ze zich allemaal gaan, vaak in niet altijd even precieze bewoordingen, over het functioneren van dat systeem. Niet zelden stellen ze het einde ervan in het vooruitzicht. Daar zijn ook best wat argumenten voor te verzinnen. Overal, van Turkije over Hongarije tot in de Verenigde Staten, raken politici verkozen die de grenzen opzoeken van de democratie en de rechtsstaat. Ook in het centrum wordt het almaar moeilijker om een werkbaar compromis te vinden.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×