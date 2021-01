is voorzitter van de CD&V en burgemeester van Damme. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 15 minuten en 50 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Enkele dagen voor kerst is in Damme een jongeman van 25 jaar verongelukt met zijn motor. Als burgemeester heb ik zijn ouders bezocht. Hun wereld was compleet ingestort, het was vreselijk om te zien. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Verspilling en vervuiling houden me enorm bezig. Ik denk dat statiegeld op plastic flessen ons bijvoorbeeld al een heel stuk vooruit zou helpen. Wat is uw grootste prestatie? Mijn tijd als gedelegeerd bestuurder van de haven van Zeebrugge. Als burgemeester ben ik trots op de realisatie van de Cultuurfabriek in Damme. En vier kinderen grootbrengen vind ik ook wel een prestatie. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik geen sixpack heb. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Na mijn studie heb ik een tijdje in het Midden-Oosten gewoond en gewerkt, onder meer in Dubai en Abu Dhabi. Een ervaring die ik alle jonge mensen zou aanraden. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan de familievakanties in Zuid-Frankrijk, en die eerste dans op het plaatselijke dorpsfeest. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Onze zonen hebben deelgenomen aan de klimaatmarsen en weigeren sindsdien halsstarrig om nog het vliegtuig te nemen. Dus zijn we samen met trein, boot en bus naar Noorwegen gereisd. Een heel fijne ervaring. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Op een bepaald moment schreef iemand dat ze mij moesten ophangen. Ik ben toch geschrokken van de spectaculaire scheldpartijen waarmee je als nationaal politicus wordt geconfronteerd. Praat u weleens tegen uw huisdier? We hebben er geen. Maar aangezien ik vier kinderen heb, is er altijd voldoende dialoog. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Als burgemeester beslis ik over bouwdossiers. Maar als ik bepaalde gebouwen nadien zie verrijzen in het landschap, voel ik soms wat spijt. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Soms heb ik het gevoel dat ik mijn eigen jaren als dertiger nog altijd beleef. Maar nee, niet dat de jaren dertig terug zijn. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Ik haal veel inspiratie uit gedichten. Mijn absolute favoriet is 'Mon rêve familier' van Paul Verlaine. En ook 'Melopee' van Paul van Ostaijen kan me wel bekoren. Waarover zou u meer willen weten? Ik zou graag meer talen vloeiend spreken. Spaans of Arabisch, bijvoorbeeld. Dat opent zo veel werelden. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Het is moeilijk om daar een precies bedrag op te kleven, maar we zijn er wel mee bezig, als gezin. Mijn dochter maakt kaarsen - je vindt haar als @joliesbougies terug op Instagram - en schenkt de opbrengst aan goede doelen, vooral rond mentaal welzijn voor jongeren. Wat vindt u het moeilijkst aan de liefde? Afscheid nemen. Vindt u seks overschat? Eigenlijk wel. De intimiteit ervoor en erna is minstens zo belangrijk. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn vader is overleden, maar mijn moeder is mijn knuffelcontact. Haar zag ik gisteren nog. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Dat is iets waar ik echt mee worstel. Ik probeer culinaire verleidingen te weerstaan - wat niet makkelijk is - en meer te bewegen. Elk jaar begin ik aan 'Start to Run', maar na 5 kilometer valt het steevast stil. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik denk van wel. Verzet organiseren kan altijd nog als je veilig bent. Beter dat dan een blinde, zinloze dood. Wat hebt u geleerd in het leven? Koester de kleine dingen, daarin schuilt het grote geluk.