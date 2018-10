Jinnih Beels (SP.A): 'Antwerpenaar kan morgen wakker worden in andere stad'

"Ik heb het gevoel dat alles kan, de Antwerpenaar kan morgen wakker worden in een andere stad", zei Jinnih Beels toen ze haar stem ging uitbrengen in Berchem, waar ze opgroeide en sinds begin dit jaar opnieuw woonachtig is.

Beels stelt dat ze zondag alles wat op haar laat afkomen en niet weet of ze al contact zal zoeken met andere partijen. "Ik heb bijvoorbeeld nog geen speech voorbereid voor een goede of minder goede uitslag", aldus Beels.

"Ik kreeg vanochtend wel al veel positieve reacties en sowieso hebben we al een mooi parcours afgelegd. We komen van ver en we hebben goed werk geleverd met een fantastisch team. Het wordt dus eigenlijk sowieso een feest vanavond", verduidelijkt ze.

De onafhankelijke lijsttrekker van SP.A zal de campagne wel missen, zegt ze. "De samenhorigheid de voorbije maanden was enorm en het is ook een beetje raar dat er vanaf morgen geen duidelijke planning meer is, het wordt wat afwachten hoe de komende dagen er zullen uitzien", aldus Beels. "Maar ook daar heb ik enorm veel zin in", besluit Beels.