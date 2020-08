Er zou een aangepaste wetgeving moeten komen rond cybercriminaliteit. Zo zou het gemakkelijker moeten zijn om internetgiganten als YouTube te verplichten om beelden of video's met bijvoorbeeld doodsbedreigingen sneller offline te halen. Dat zegt advocaat Jef Vermassen dinsdagavond.

Vermassen reageert daarmee op de ruzie die ontstaan is tussen enkele in Vlaanderen populaire YouTubers: Michiel Callebaut en Celine Dept enerzijds en Nathan Vandergunst, bekend als Acid, anderzijds.

Die laatste zou het niet kunnen verkroppen dat het andere duo meer volgers heeft en omschreef onlangs in een video hun volgers 'als mensen met kanker'.

De advocaat spreekt namens Callebaut en Dept en een 12-jarig meisje dat doodsbedreigingen kreeg. Aanvankelijk was er sprake van dat ze klacht zouden indienen maar dat gebeurt alsnog niet. 'Ze willen de boel niet opkloppen en ze willen ook geen oorlog in de media. Als de storm gaat liggen, komt er geen klacht. Maar als de doodsbedreigingen niet ophouden, gaan we wel klacht indienen', benadrukt Vermassen.

Volgens de advocaat zijn er berichten en video's online verschenen die niet door de beugel kunnen, zoals de oproep om van een brug te springen en een foto van het hoofd van een meisje op een andere naaktfoto.

Vermassen vindt dat het federaal parlement werk moeten maken van een speciale wetgeving rond cybercriminaliteit. Zo moet het volgens de advocaat mogelijk zijn dat internetgiganten als YouTube en Facebook verplicht worden om sneller beelden en video's van hun site te halen.

