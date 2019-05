Jean-Marie Dedecker vs. Wouter De Vriendt: 'Jullie zijn zakkenrollers voor de werkende mens'

Jan Gheysen en Hannes Hosten Journalisten van Krant van West-Vlaanderen

Ook al waarderen ze elkaar wel, Jean-Marie Dedecker (onafhankelijke op de N-VA-lijst) en Wouter De Vriendt (Groen) zijn het over bijna alles fundamenteel oneens. Dat is meteen duidelijk wanneer ze hard clashen in het Upstairs Hotel in Oostende, waar Krant van West-Vlaanderen een dubbelinterview organiseerde. Dedecker: 'Jullie Groenen zijn de zakenrollers van de middenklasse en de werkende mens. En jullie klimaatplan? Pure hypocrisie!' De Vriendt: 'Tegen Jean-Marie mag ik mijn gedacht zeggen, hé? Jij op de N-VA-lijst, dat vind ik plat opportunisme.'