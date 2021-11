'Mocht Villa Politica er niet zijn, dan zou niemand weten dat het parlement bestaat', zegt Jean-Marie Dedecker.

'Een overzicht van de afgelopen twee jaar in ons tochtgat aan de Noordzee.' Zo beschrijft Jean-Marie Dedecker, Kamerlid en burgemeester van Middelkerke, zijn nieuwe boek Ik krijg altijd* gelijk. Het is een bundeling geworden van een honderdtal van de columns die wekelijks op Knack.be verschijnen. 'Het gaat van de catfight van Eddy Demarez via de wokebrigade tot prins Harry, de Laurent van de Windsors. Allemaal ongecensureerd, net zoals Knack mij publiceert.'De asterisk in de titel verwijst naar de ondertitel: '*te laat'. Volgens het boek krijgt u altijd te laat gelijk. Maar klopt dat wel?Jean-Marie Dedecker: (lacht) Lees mijn boek Hoofddoek of blinddoek? over migratie. In 2009 werd ik weggehoond, nu is het gemeengoed bij de publieke opinie, die naar rechts is opgeschoven. Zie ook mijn waarschuwingen over de kernuitstap. Ik voorspel dat het licht zal uitgaan in 2025 - en dat zál ook gebeuren.Bewijst de coronacrisis niet precies het omgekeerde van de titel? Tijdens de eerste lockdown sloeg u mea culpa omdat u de impact van het virus zwaar had onderschat.Dedecker: Ik dacht dat corona niet erger zou zijn dan een griepepidemie, dat klopt. Ik ben op het verkeerde been gezet door experts. In het begin van de pandemie maakte ook viroloog Marc Van Ranst zich meer zorgen om de griep. Uw mea culpa heeft u niet belet om nog fors tekeer te gaan. In mei opende u een week vroeger dan wettelijk mogelijk de Middelkerkse terrassen. Het leek uw moment de gloire, en dat in een gezondheidscrisis. Dedecker: Daarvoor heb ik het niet gedaan. Aan de deugtafel van Terzake zat Van Ranst tegen mij te fulmineren, terwijl hij achteraf zei dat er geen probleem is in de buitenlucht. Zelfs tijdens deze vierde golf lijkt u de ziekenhuisopnames niet ernstig te nemen. De regels voor scholen noemt u 'kinderen gijzelen'. Toen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uw redenering vergeleek met een darwinistische survival of the fittest, repliceerde u: 'Liever Darwin dan Stalin.'Dedecker: Ik zei Stalin omdat het rijmt op Darwin, maar ik weet ook wel dat Vandenbroucke in zijn jeugd een trotskist was . (lacht) Vandenbroucke heeft Charles Darwin niet goed gelezen. Niet de sterkste overleeft, wel degene die zich het beste aanpast. Terwijl de regering de sterkste wil spelen door boetes op te leggen, zouden we ons beter aanpassen aan de wisselende omstandigheden. Besmette kinderen moeten tien dagen thuisblijven. Waarom toch?Omdat de zorg in haar voegen kraakt en de scholen veel besmettingsclusters zien.Dedecker: Wij, de mensen in de risicogroepen, moeten onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten ons laten vaccineren en oppassen. Laat de kinderen immuniteit opbouwen. Onlangs moesten wij Sinterklaas ontvangen met een Covid Safe Ticket en een mondmasker. Op de zeedijk! Dit land wordt geregeerd door de angstpsychose van de feitelijke premier Vandenbroucke en zijn sidekick Van Ranst. Uw boek bevat een essay over het klimaat. Erkent u dat de mens aan de basis ligt van de klimaatcrisis?Dedecker: Ja, er is menselijke invloed. Maar of onze rol zo groot is, daarvan zeg ik: ik weet het niet. Ik ben geen klimaatontkenner, maar ik heb het lastig met de klimaathysterie. Denkt u dat de klimaatspijbelaars de rapporten van het VN-Klimaatpanel lezen? Wel, ik lees ze. Moet de Europese Unie haar economie op slot doen terwijl we maar verantwoordelijk zijn voor 8 procent van de wereldwijde uitstoot? Terwijl de Chinezen steenkoolcentrales en kerncentrales bijbouwen? De wereld zal niet vergaan, wij moeten ons aanpassen. Hoe staat het met uw politieke toekomst?Dedecker: Ik heb een zware politieke dip gehad. Als parlementariër ervaar ik de ondraaglijke lichtheid van het parlement. Vaak denk ik: wat zit ik daar nog te doen? In de media is er alleen plaats voor partijvoorzitters, ministers, hoogstens fractievoorzitters. Parlementsleden wegen niet. Mocht Villa Politica niet bestaan, dan zou niemand weten dat het parlement bestaat.Uw opvolger staat al klaar: Joren Vermeersch, die kort 'huisideoloog' van de N-VA was en zich een fervent tegenstander toont van het coronabeleid.Dedecker: Ik ga ervan uit dat Joren vóór 2024 in de Kamer komt. Maar ik doe geen beloftes. In Brussel kan ik veel doen voor mijn gemeente. Zo praatte ik vorige week nog met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) over het asielcentrum in deelgemeente Lombardsijde. De luis in de pels zijn en af en toe krijsen als een meeuw, dat lukt nog.Jean-Marie Dedecker, Ik krijg altijd* gelijk, Ertsberg, 320 blz., 22,50 euro.