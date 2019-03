Jean-Marie Dedecker: 'Aan dit casino had alleen de glazenwasser geld verdiend'

Peter Casteels Redacteur Knack

Het nieuwe casino van Middelkerke komt er niet. Althans, niet het casino dat in aanbouw was en tegen 2020 klaar moest zijn. Middelkerke, waar Jean-Marie Dedecker sinds januari burgemeester is, verbreekt het contract met bouwbedrijf Willemen en stelt de aannemer in gebreke. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange strijd.

De plannen voor het nieuwe casino in Middelkerke © belga