'Je moet niet na iedere filet pur aan de schandpaal, maar je gedrag moet uiteindelijk veranderen'

Heinz Buschkowsky trok in 2004 de aandacht met de stelling 'de multiculturele samenleving is mislukt' en werd later spraakmakend districtsburgemeester van de wijk Neukölln in Berlijn. Afgelopen zomer viel zijn column in de populaire krant Bild op, waarin hij poseerde met een flinke runderworst in zijn handen, met als intro: 'Ik behoor tot de slechteriken, want ik vind barbecueën tof.' Kop van het stuk was: 'Ben ik een klimaatkiller omdat ik vlees op de grill leg?'

...