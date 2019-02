Jasper Stuyven over het Vlaamse openingsweekend: 'Cancellara belt elk voorjaar met tactisch advies'

Ha, de geur van kamfer hangt weer in de lucht. Komend weekend ontwaakt het peloton uit zijn winterslaap voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Wat wordt het wielerjaar 2019? Breiden Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Niki Terpstra hun erelijst uit, of nemen de jonge honden over? Een goeie kandidaat om zo'n generatiewissel te leiden, is Jasper Stuyven. De 26-jarige Leuvenaar hoort al een seizoen of drie bij de betere kasseirenners. 'Bij de Omloop gedraagt het peloton zich zoals op de eerste schooldag: opgenaaid en gebrand om zich van zijn beste kant te tonen', zegt Stuyven, een gewezen wereldkampioen bij de junioren. 'Voor mij voelt het openingsweekend als een eerste rapport: je hebt hard gewerkt en je wilt weten wat het heeft opgeleverd.'

...