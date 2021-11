Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vertrekt zondag voor een meerdaags bezoek aan Spanje, waar hij naar het Baskenland en Catalonië zal reizen. Technologie en politieke ontmoetingen staan centraal tijdens het bezoek.

De eerste stop wordt Bilbao, de grootste stad van de Spaanse autonome regio Baskenland. Op het programma staan onder meer een bezoek aan het Guggenheim Museum, gesprekken met Baskische investeerders en een werkbezoek aan het technologisch onderzoekscentrum Tecnalia en AZTI, een belangrijk marien onderzoekscentrum in de buurt van Bilbao, dat goede contacten heeft met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Op politiek vlak is een gesprek met de Baskische president Iñigo Urkullu gepland. Dat zal plaatsvinden in de ambtswoning van Urkullu.

Maandagavond reizen Jambon en zijn gezelschap vervolgens door naar Barcelona. Daar zal de minister-president Catalaanse 'ex-politieke-gevangenen' spreken. Het gaat om Catalaanse separatisten die veroordeeld werden voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum. N-VA heeft zich altijd verzet tegen die veroordeling. Catalonië pleit al jaren voor onafhankelijkheid, wat de nauwe banden met de Vlaamse partij verklaart.

Verder zal Jambon nog een ontmoeting hebben met Catalaans vicepresident en minister van Digitalisering en Openbaar Ambt Jordi Puigneró en zal hij praten met Catalaanse investeerders.

Ook in Barcelona is er een luik technologie. Zo staan een bezoek aan het Catalaanse technologisch centrum Eurecat en de grote beurs Smart City Expo World Congress op het programma.

Onder meer Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade, zal de minister-president vergezellen tijdens zijn werkbezoek.

