De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon, voor de gelegenheid uitgesproken op 2 oktober, is meteen uitgemond in een krachtmeting tussen oppositie en regering. Knack zet nog enkele opvallende elementen op een rijtje.

Net zoals de Russische Oktoberrevolutie eigenlijk in november 1917 plaatsvond en de Beierse Oktoberfeesten ook wel eens in september worden gevierd, sprak minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn Septemberverklaring uit in oktober.

...